В Китае за сутки заболевших коронавирусом стало больше на 19%

| Фото: Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

24 тыс. 553 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), зарегистрировано на утро 5 февраля. Рост за сутки составил 19%. Такие данные государственной комиссии здравоохранения в Китайской Народной Республике приводит Роспотребнадзор.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (более 16,6 тыс.). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 13,2 % - в тяжелой.

Летальность составляет 2 % (491 случай, из них 479 – в провинции Хубей). Отслежено 252 тыс. 154 контактных лица (31 тыс. 139 за последние сутки, прирост 14 %), 185 тыс. 555 находятся под наблюдением.

Общее число заболевших в мире по состоянию на 8 часов (мск) 5 февраля составляет 24 тыс. 553 подтвержденных случаях, прирост за сутки 3 тыс. 926 случаев; 19 %.

Роспотребнадзор продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре 2019 года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в Ухань.

С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала. В регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций.