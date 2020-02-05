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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Леонид Рошаль: мы своих бросать не должны

Общество, 17:19 05 февраля 2020

nacmedpalata.ru

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Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями для того, чтобы в полной мере помочь россиянам, которые прибыли из китайской провинции Ухань. Об этом в интервью журналистам федеральных СМИ заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

"Мы своих бросать не должны. Карантин такой необходим, он оправданный. Коронавирус неизвестный пока, он распространяется по всему миру. И то, что мы закрыли сообщение с Китаем, прекратили всяческие контакты, приняли ряд превентивных мер - это правильно", - сказал известный российский хирург.

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# коронавирус , Леонид Рошаль

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