Александр Моор: сибиряки своих не бросают

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Все региональные структуры, задействованные в подготовке к приему и размещению людей, эвакуированных в Тюмень из эпидемического очага коронавируса в Китае, сработали на отлично. Такую оценку дал губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с журналистами, которая прошла в областном правительстве.

"Мы - сибиряки и своих в беде не бросаем. Поэтому Тюменская область, наряду с другими регионами России, предложила свои возможности для размещения на карантин эвакуированных из Китая людей. За сутки с небольшим проделана огромная работа. Нашей задачей была координация деятельности федеральных структур, региональных органов власти и подрядных организаций, чтобы подготовить наш реабилитационный центр для приема. Выполнено все, что запланировано, все службы отработали на отлично", - сказал губернатор, который возглавляет региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Напомним, 144 гражданина России, Республики Беларусь, Казахстана, Украины, Таджикистана и Армении, эвакуированных в нашу страну из эпидемического очага коронавируса в Китае, благополучно прибыли в аэропорт Тюмени. Для прохождения обязательного 14-дневного карантина они размещены в реабилитационном центре "Градостроитель".

Эффективную работу тюменских губернатора и правительства Тюменской области по созданию условий для встречи и размещения эвакуированных из Китая людей высоко оценили находящиеся в Тюмени руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Реабилитационный центр "Градостроитель" находится в пригороде Тюмени, вдали от населенных пунктов. Там есть локальные канализационно-очистные сооружения, которые будут обеззараживаться. Продуманы все способы доставки еды и медикаментов. Для работы в карантине в самые сжатые сроки сформирован квалифицированный медицинский коллектив. Мы должны гордиться нашими медиками. Огромное им спасибо. Таким образом, созданы все условия для того, чтобы в безопасности находились и эвакуированные люди, и медицинские работники, и, что самое главное, все наши земляки", - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор рассказал, что всем находящимся в карантине розданы сим-карты, чтобы они могли обращаться с пожеланиями и просьбами. Правительство региона будет оперативно реагировать на такие обращения, чтобы обеспечить эвакуированным комфортные условия.

Евгений Бабенко