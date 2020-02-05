Тюменские врачи прошли дополнительную профподготовку для работы в карантине

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Весь тюменский медицинский персонал, который работает в реабилитационном центре "Градостроитель" с эвакуированными из эпидемического очага коронавируса в Китае людьми, имеет квалификацию по специальности "инфекционные болезни" и отличается высоким профессионализмом. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге в правительстве Тюменской области.

Напомним, для прохождения обязательного 14-дневного карантина в реабилитационном центре "Градостроитель" размещены 144 эвакуированных из Китая гражданина России, Республики Беларусь, Казахстана, Украины, Таджикистана и Армении.

"Все тюменские медики, обеспечивающие карантин, прошли дополнительную профессиональную подготовку. Из федерального центра в Тюмень направлены только три врача-специалиста: инфекционист, пульмонолог и реаниматолог. Реабилитационный центр "Градостроитель" полностью обеспечен необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - рассказал глава Минздрава.

В частности, для обеспечения постоянного наблюдения за состоянием здоровья находящихся на карантине людей в "Градостроителе" развернута экспресс-лаборатория, в которой есть все возможности для проведения биохимических анализов, общего анализа крови и других необходимых исследований. Кроме того, установлен мобильный цифровой рентгеновский прибор.

"Я благодарен тюменским медикам. Они добровольно вызвались помочь эвакуированным. Это очень сильные специалисты, одни из лучших в регионе", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Евгений Бабенко