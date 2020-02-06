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Государства продолжают эвакуировать своих граждан из Китая

Общество, 14:54 06 февраля 2020

mil.ru

Эвакуация иностранных граждан из закрытого китайского города Ухань продолжается. Ранее некоторых своих подданных вывезли власти США, Германии, Франции, Великобритании. Известно, что Таджикистан планирует грузовым самолетом, доставляющим гуманитарный груз, вывезти своих соотечественников 6 февраля.

Напомним, 5 февраля два военных самолета ВКС Министерства обороны России эвакуировали из карантинной зоны 144 человек, среди которых не только россияне, но и жители стран СНГ. Всего по данным посольства России в Китае, на территории КНР находятся около 300 россиян.

"Посольство выражает благодарность всем российским соотечественникам, откликнувшимся на призыв об эвакуации и оказавшим содействие в установлении контакта с нашими гражданами в провинции Хубэй. Желаем здоровья всем нашим гражданам, покинувшим провинцию Хубэй в рамках эвакуации, а также оставшимся на территории Китая, и просим соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания", - отмечено в официальном сообщении дипломатического представительства России.

В соответствии с международными нормами всех эвакуированных по прибытию помещают в карантинную зону.

Так, граждане США сейчас находятся на одной из закрытых авиационных баз. Пентагон в первую очередь эвакуировал некоторых сотрудников посольства и тех, кто непосредственно подвержен риску заражения. Остальные граждане ожидают своей очереди.

Перед прилетом своих граждан Австралия обустраивает карантинную зону в закрытом миграционном центре на острове Рождества.

Великобритания планирует изолировать вернувшихся соотечественников на 14 дней в учреждениях на северо-западе Англии.

В России всех эвакуированных разместили в закрытом реабилитационном центре в 30 км от Тюмени.

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# коронавирус

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