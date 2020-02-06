Роспотребнадзор: новых случаев заболевания коронавирусом в России нет

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Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что в результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, заболевания протекают в легкой клинической форме, новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

"В связи с продолжающейся неблагополучной ситуацией в КНР, связанной с новым коронавирусом, в адрес Общероссийская общественная организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Российского союза промышленников предпринимателей, Торгово-промышленную палату Российской Федерации даны предложения обратиться к работодателям с рекомендацией: в случае наличия работников - граждан КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории КНР, продлить их отпуск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики.

По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается.