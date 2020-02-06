Паника в соцсетях о россиянах, прилетевших в Тюмень, не обоснована, считает сотрудник ТюмГУ

| Фото: с личной страницы Артёма Берёзкина во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Артёма Берёзкина во ВКонтакте

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Паника, которую развели некоторые пользователи соцсетей по поводу россиян, прибывших из Уханя в Тюмень, не обоснована, в какой-то степени даже бесчеловечна. Я присоединился к флешмобу #своихнебросаем. Опубликовал свой собственный пост во ВКонтакте.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил ведущий менеджер управления молодежной политики ТюмГУ Артём Берёзкин.

"Никакого беспокойства нет, рисков для распространения вируса коронавируса нет. Все – власть, медики – приняли и продолжают принимать меры безопасности. Непонятно, откуда паника взялась. Изначально было известно: эвакуированные из Китая абсолютно здоровы. Сейчас они находятся в карантинной зоне – это алгоритм действий, когда человек приезжает из очага болезни, ему необходимо пройти карантин – период восстановления", - рассказал он.

По словам Артёма Березкина, посты, которые публикуют паникующие тюменцы и жители страны, могут быть неприятны не только россиянам, которые прилетели в Тюмень из китайского Уханя, но и их друзьям, родственникам, близким. На месте людей, которые сегодня находятся в безопасном месте, в тысячах километрах от очага заболеваемости, мог оказаться любой, уверен он.

"Я всех призываю: не паниковать, сохранять спокойствие и соблюдать меры профилактики. Не забывать, что у нас сейчас в Тюмени наблюдается небольшой подъем ОРВИ и гриппа, поэтому будет не лишним заботиться о своем здоровье. Главное всегда помнить о том, что в любой ситуации мы должны протягивать нашим соотечественникам руку помощи", - заключил ведущий менеджер управления молодежной политики ТюмГУ Артём Березкин.

Анжела Лебедева