Тюменцы поддерживают акцию "Своих не бросаем"

Кирилл Харитонов ВК Кирилл Харитонов ВК

У тюменцев нет поводов для паники по поводу распространения коронавируса в связи с карантинными мероприятиями, которые проходят в нашем регионе, прибывшие из Китая туристы. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" высказал заместитель председателя молодёжного парламента при Государственной думе Российской Федерации, председатель общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Кирилл Харитонов.

"Руководство нашего региона отработало ситуацию не на сто, а на всю тысячу процентов, - подчеркнул он. – Информация предоставляется для всех емкая, исчерпывающая и в полном объеме. Опасаться нечего".

Кирилл Харитонов сообщил, что его пост в социальных сетях, посвященный это теме, поддержали уже тысячи людей.

"В Тюмень доставлены наши соотечественники, оказавшиеся в опасной зоне в Китае. Признаков болезни у людей не обнаружено, рисков для распространения вируса нет. По международным медико-санитарным правилам прилетевшие должны пройти карантинные мероприятия, которые длятся 14 дней", - написал он.

Лидера тюменской молодежи обескуражила реакция некоторых наших земляков на кризисную ситуацию. "Я понимаю волнение людей, в том числе молодых родителей, - написал он, - но то, что сейчас происходит это не "коронавирус", а информационный вирус, который мы с вами запускаем сами. В Тюмени сильная команда, работают лучшие специалисты со всей страны, которые в силах обеспечить безопасность. В подобных вопросах нужно проявлять меньше эмоций и доверять официальным источникам, а не фантазии"!

Это обращение молодого тюменца в социальных сетях, по его словам, вылилось в своеобразный информационный флешмоб, который позволяет каждому не только выразить свое отношение к происходящему, но и поддержать своих сограждан, попавших в сложную ситуацию.

Борис Олейник