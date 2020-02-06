Губернатор ответил на вопросы тюменцев о коронавирусе в режиме онлайн

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

О том, как в Тюмени готовились к прилету спецбортов из Китая, с чем связан карантин в школах города и что больше всего удивило во время проведения "спецоперации" по эвакуации граждан России и стран СНГ рассказал в прямом эфире губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что учитывались малейшие детали. "Мы ожидали, что люди, которые летели в военно-транспортном самолете, будут уставшими, и мы должны были обеспечить выполнение санитарного, таможенного и пограничного контролей в аэропорту достаточно эффективно и быстро, чтобы дать им возможность отдохнуть. Мы посчитали, сколько людей должны зайти на борт и в каком порядке они должны работать, измерять температуру, брать паспорта и сверять личности, как они должны быть одеты. Мы понимали, что люди к нам прилетят в разной одежде, и закупили для них одеяла. Особенность транспортного самолета - при эвакуации людей открывается большой задний люк и помещение сразу вымораживается", - поделился нюансами работы Александр Моор.

Он признался, что самым сложным было продумать условия проживания эвакуированных в санатории.

"Мы прорабатывали до мелочей каждое действие медперсонала, потому что их безопасность - тоже наш приоритет. Понимали, что кормить людей нужно будет в номерах, продумывали, сколько готовить и как доставлять пищу до номеров, учитывая, что в санатории нет лифта, а работают в основном женщины. Деталей было очень много. Команда сработала здорово", - подчеркнул губернатор.

На вопрос о причине карантина в Тюмени, который по датам совпал с прибытием самолетов из Уханя, Александр Моор ответил однозначно - это совпадение. Он напомнил о том, что февраль в регионе традиционно является периодом, когда происходит увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"Мы каждый год примерно в это время вводим карантин в школах и при необходимости в детских садах, чтобы сбить эпидемию. В данном случае это такое же совпадение. Заболеваемость детей от семи до 14 лет в Тюмени превысила эпидемиологический порог, поэтому было принято решение по Тюмени о введении карантина. В других муниципалитетах он также был введен, исходя из уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом", - рассказал глава региона. Решение об отмене или продлении карантина в тюменских школах будет озвучено 7 февраля.

Сомневающихся в качестве тюменской медицины зрителей прямого эфира Александр Моор заверил: есть много направлений, где нам есть, над чем работать и чему учиться, но есть и то, чему люди приезжают учиться у нас. Организация карантинных мероприятий по коронавирусу - это ответственная задача, и Тюменская область знает, как ее выполнить. Ситуация с эвакуацией из Китая не представляет угрозы для жителей региона, заявил он.

"Все, кто разместился в санатории "Градостроитель", ежедневно под наблюдением врачей. Их опрашивают, осматривают на симптомы, измеряют температуру. Ни у кого признаков заболевания не выявлено. За детьми наблюдают педиатры. Если изменяется их состояние - пациентов изолируют, как и произошло сегодня с двумя пациентами. Их с помощью специальных боксов оперативно перевезли в инфекционную больницу, где наблюдение за ними продолжается. Однако их отклонения в здоровье не связаны с коронавирусом", - заострил внимание Александр Моор. Он напомнил, что весь нынешний персонал "Градостроителя" при контакте с пациентами использует специальные средства защиты и остается в этом здании на протяжении всего карантина.

Транспортировка части оборудования из тюменских больниц в санаторий никак не сказалась на качестве и оперативности медицинской помощи в городских медучреждениях. Нехватки в специалистах и спецтехнике в поликлиниках, госпиталях и больницах из-за работы в "Градостроителе" нет.

На вопрос о том, что больше всего удивило его во всей этой "спецоперации", губернатор признался - люди.

"Я восхищен нашими медиками, которые в условиях санатория за двое суток сделали обсервационный госпиталь. Это люди, которые раньше работали в разных учреждениях, но они собрались в один коллектив и смогли сработаться, подготовить оборудование, разработать документацию, это просто фантастика. У нас работают звезды, низкий им поклон. Наши врачи получат уникальный опыт, и если где-то потребуется - Тюменская область придет на помощь", - подчеркнул Александр Моор. Он также отметил, что число людей, выразивших желание работать в "Градостроителе" с эвакуированными из Китая, превысило число необходимых специалистов, и поблагодарил их всех, назвав настоящими героями.

Дарья Казакова