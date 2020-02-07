Среди эвакуированных в Тюмень из Китая носителей коронавируса не выявили

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Нет никаких оснований предполагать, что кто-то из людей, эвакуированных из очага коронавирусной инфекции в Китае и находящихся в карантине в Тюмени, является носителем этого заболевания.

Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на брифинге в областном правительстве 6 января.

"Если по результатам лабораторных исследований окажется, что кто-то из находящихся в карантине является носителем этого вируса, естественно, он получит всю необходимую медицинскую помощь в областной инфекционной больнице", - подчеркнула Галина Шарухо.

Для выявления заболевания исследуются биологические среды человека - носоглоточный смыв, кровь и моча, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Анализы на коронавирус у пациентов забираются в начале карантина и по истечении десяти суток. Параллельно их направляют в две лаборатории - в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии и научный центр "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске.

Следует отметить, что люди, эвакуированные из очага коронавирусной инфекции в Китае и находящихся в карантине, пережили и продолжают переживать серьезный стресс. Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова рассказала, что среди работающих с пациентами врачей есть медицинский психолог, оказывающий им необходимую помощь.

Евгений Бабенко