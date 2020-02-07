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На закрытии выставки "Недетские отношения" тюменцев ждет разговор о буллинге

Общество, 19:43 07 февраля 2020

"Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: "Контора пароходства" во ВКонтакте

Разговор о буллинге ждет тюменцев, которые придут на закрытие выставки "Недетские отношения" в малом зале мультицентра "Контора пароходства" (25 октября, 23а, стр.1) в Тюмени 8 февраля в 16 часов, сообщают организаторы.

Принять участие во встрече могут тюменские родители. На закрытии экспозиции выступит психолог Екатерина Громова. Гости обсудят, что такое травля, как ее распознать и отличить от игры, грубости и конфликта. Эксперт расскажет тюменцам, какие последствия бывают у буллинга, даст рекомендации, как поступать при физической и психологической травле.

Желающие прийти на встречу с психологом должны зарегистрироваться по ссылке.

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# буллинг , выставка , дети , психология

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