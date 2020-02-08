Тюменский "Рубин" завершил серию выездных матчей регулярного чемпионата ВХЛ

| Фото: Хоккейный клуб "Рубин" ВКонтакте | Фото: Хоккейный клуб "Рубин" ВКонтакте

Тюменский "Рубин" провел заключительную серию выездных матчей в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Рубин".

В четырех поединках подопечные Михаила Звягина набрали шесть очков, одолев альметьевский "Нефтяник" (3:1), нефтекамский "Торос" (4:1), а также ижевскую "Ижсталь" (3:1). В Перми рубиновцы уступили "Молоту-Прикамью" (1:4).

По слвоам нападающего команды Егора Попова, первая и вторая игры с "Нефтяником" и "Торосом" отняли много сил и следующие матчи спортсмены провели не так ярко. Но это логично, не всегда получается сыграть на выезде в одном темпе. Однако теперь у "Рубина" есть реальные шансы стать лидерами.

"Все в команде хотят занять первое место в регулярном чемпионате. Я думаю, все в наших руках. Надо выходить и выигрывать", - сказал Попов.