Болельщики ХК "Рубин" смогут выиграть клюшку с автографами игроков
| Фото: ХК "Рубин"
Клюшку с автографами игроков ХК "Рубин" смогут выиграть болельщики клуба перед заключительной домашней серией игр в регулярном чемпионате ВХЛ, сообщает пресс-служба клуба.
Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на группу ХК "Рубин" во Вконтакте. Сделать репост записи о конкурсе к себе на страницу. Победителя определят 17 февраля с помощью генератора случайных чисел.
Клюшка будет вручена 18 февраля на матче ХК "Рубин" против "Сарыарки".