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Болельщики ХК "Рубин" смогут выиграть клюшку с автографами игроков

Спорт, 18:46 11 февраля 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Клюшку с автографами игроков ХК "Рубин" смогут выиграть болельщики клуба перед заключительной домашней серией игр в регулярном чемпионате ВХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на группу ХК "Рубин" во Вконтакте. Сделать репост записи о конкурсе к себе на страницу. Победителя определят 17 февраля с помощью генератора случайных чисел.

Клюшка будет вручена 18 февраля на матче ХК "Рубин" против "Сарыарки".

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# ХК Рубин , хоккей

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