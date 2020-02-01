Болельщики ХК "Рубин" смогут выиграть клюшку с автографами игроков

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Клюшку с автографами игроков ХК "Рубин" смогут выиграть болельщики клуба перед заключительной домашней серией игр в регулярном чемпионате ВХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на группу ХК "Рубин" во Вконтакте. Сделать репост записи о конкурсе к себе на страницу. Победителя определят 17 февраля с помощью генератора случайных чисел.

Клюшка будет вручена 18 февраля на матче ХК "Рубин" против "Сарыарки".