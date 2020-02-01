В Тюмени впервые развернется криатлон

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр (архив) | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр (архив)

Первый криатлон пройдет на озере Чемпионов (26 км объездной дороги) в Тюмени 23 февраля. Организаторы соревнований ожидают до 40 участников.

"Мы подсмотрели это у других российских клубов. Начали продвигать не только плавание в холодной воде, но и бег без верхней одежды, гонки на лыжах. Вы, наверное, слышали, что в Тюмени есть группа людей, которые устраивают пробежки с голым торсом. Мы решили объединить эти любительские движения в один вид — криатлон", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина.

В одной команде будет по три человека: один должен плыть, другой бежать, третий преодолевать дистанцию на лыжах. Каждый участник должен выполнить свой этап и передать эстафету другому.

Сейчас идет набор желающих попробовать себя в криатлоне. По словам Татьяны Редькиной, на участие в предстоящих состязаниях заявились восемь команд.

Заявки принимают в сообществе до 15 февраля.

Инна Пахомова