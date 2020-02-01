Конкурс среди предпринимателей проходит в Голышманово

| Фото: администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

Конкурс "Предприниматель года" впервые объявлен в Голышмановском городском округе. Организован он для стимулирования и развития бизнеса в округе.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил председатель комитета экономики администрации Голышмановского городского округа Иван Чистяков.

"Восемь номинаций определили в основном по сферам деятельности бизнесменов на территории округа. Заявки принимаем с 1 февраля по 20 апреля. Победителей назовем в День предпринимателя, 21 мая. Требования к участникам конкурса – регистрация в округе, ведение деятельности не менее трех лет. Отсутствие задолженностей, количество работников. Есть номинация "Успешный старт" - это для начинающих бизнесменов. Оценивать конкурсантов будем по 10-бальной шкале", - рассказал он.

Предприниматели Голышмановского округа могут подавать заявки на конкурс по номинациям: "Бизнес-леди года", "Лучший предприниматель года в сфере торговли", "Лучший предприниматель года в производственной сфере", "Лучший предприниматель года в сфере автотранспортных услуг", "Лучший предприниматель года в сфере общественного питания", "Лучший предприниматель года в сфере внутреннего туризма и гостиничного бизнеса", "Лучший предприниматель года в сфере услуг", "Успешный старт".

Организаторы ждут документы на адрес эл. почты: Olympus_ekonom@mail.ru. Всего 511 субъектов предпринимательства зарегистрировано на территории Голышмановского городского округа на 12 февраля 2020 года. Из них около 400 – индивидуальные предприниматели, остальные юридические лица.

"Развитие предпринимательства на селе - основной ориентир в нашей работе. Планируем в 2021 году объявить конкурс по предоставлению грантовой поддержки. Сейчас пожелания к действующим предпринимателям и тем, кто только думает заняться бизнесом - это начать развивать в округе туризм, гостиничный бизнес. Тем более, что у нас сейчас в округе реализуются большие инвестиционные проекты. Проводится всем известный Шарохинский фестиваль. В связи с этим можно было бы организовать дополнительные предпринимательские услуги", - говорит председатель комитета экономики администрации Голышмановского городского округа Иван Чистяков.

Анжела Лебедева