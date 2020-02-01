Сладковские хоккеисты проиграли казанскому "Фениксу"

| Фото: администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Сладковский ХК "Темп" потерпел поражение в выездном матче чемпионата области по хоккею, сообщает администрация Сладковского района.

В с. Казанское сладковские хоккеисты встречались с местным "Фениксом". Хозяевам удалось одержать победу со счетом 5:3. Уже в начале матча гости дважды вынимали шайбы из собственных ворот. Но к середине игры сладковские хоккеисты смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед – 3:2. Развязка матча наступила в последнем периоде, в котором казанские хоккеисты оказались результативнее.

"Феникс" нанес сладковским хоккеистам первое поражение в последних семи играх чемпионата области. Следующую встречу "Темп" проведет на домашнем корте с командой "Локомотив" из Ишима.

В рамках чемпионатов Тюменской области по волейболу среди мужских и женских команд II лиги зоны "Юг" завершились предварительные этапы. Заключительные туры состоялись в с. Б. Сорокино. Сладковские женщины уступили командам Казанского и Ишимского районов и завершили чемпионат на девятом месте.

Мужчины провели три встречи и также не добились ни одной победы в матчах с Ишимским и Викуловским районами и командой "Ишим-СУЭНКО". Мужская сборная четвертое место и продолжит борьбу в финальной части чемпионата.