Валерий Фальков сложил депутатские полномочия досрочно

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Депутаты Тюменской областной думы удовлетворили заявление Валерия Фалькова о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Кроме того, Валерий Фальков освобожден от должности председателя думского комитета по социальной политике и исключен из состава комитета.

Напомним, указом президента России Владимира Путина в январе 2020 года Валерий Фальков был назначен министром науки и высшего образования.

Евгений Бабенко