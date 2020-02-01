Валерий Фальков сложил депутатские полномочия досрочно
| Фото: Тюменская областная дума
Депутаты Тюменской областной думы удовлетворили заявление Валерия Фалькова о досрочном прекращении его депутатских полномочий.
Кроме того, Валерий Фальков освобожден от должности председателя думского комитета по социальной политике и исключен из состава комитета.
Напомним, указом президента России Владимира Путина в январе 2020 года Валерий Фальков был назначен министром науки и высшего образования.
Евгений Бабенко