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Валерий Фальков сложил депутатские полномочия досрочно

Политика, 10:34 13 февраля 2020

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Депутаты Тюменской областной думы удовлетворили заявление Валерия Фалькова о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Кроме того, Валерий Фальков освобожден от должности председателя думского комитета по социальной политике и исключен из состава комитета.

Напомним, указом президента России Владимира Путина в январе 2020 года Валерий Фальков был назначен министром науки и высшего образования.

Евгений Бабенко

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# Валерий Фальков , облдума

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