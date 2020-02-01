Александр Моор: ни один ветеран не должен быть забыт и оставлен без внимания

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов провел в правительстве Тюменской области губернатор Александр Моор.

"Ни один наш ветеран не должен быть забыт и оставлен без внимания. Все, что запланировано к юбилею Победы, должно быть выполнено в установленные сроки. Необходимо уделить особое внимание подготовке и проведению мероприятий. Мы уже начали в регионе эту работу с вручения юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Награждение – важное событие и оно должно стать особым и памятным для наших земляков, формальный подход к организации просто недопустим", – заявил глава региона.

В Тюменскую область поступило восемь тысяч юбилейных медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Церемонии вручения проходят во всех муниципалитетах региона. Около двух тысяч ветеранов, участников войны уже получили медали. До 7 мая юбилейные медали будут вручены всем остальным.

Не менее важное значение, по мнению губернатора, имеет своевременное предоставление ветеранам Великой Отечественной войны как федеральных, так и региональных выплат, предусмотренных к 9 Мая. В Тюменской области около 69 тыс. человек получат такую единовременную помощь, денежные средства на эти цели предусмотрены. Александр Моор дал поручение руководителям отделения Пенсионного фонда Тюменской области и департамента социального развития взять на личный контроль своевременность предоставления этих выплат.

В ходе совещания участники обсудили широкий круг вопросов по организации мероприятий. Особое внимание было уделено подготовке региона к празднованию памятной даты, приведению в порядок мемориальных комплексов, памятников героям войны, оформлению территорий муниципальных образований.

"Не менее важна работа по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии воинских захоронений и мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне, находящихся в Тюменской области. Прошу отнестись к этому вопросу с большой ответственностью и вниманием и закончить все работы не позднее первого мая текущего года", – подчеркнул Александр Моор.

На заседании оргкомитета губернатор Тюменской области напомнил присутствующим о действующем в регионе благотворительном счете "Благодарение победителям". Кроме того, во всех муниципалитетах существуют благотворительные счета, созданные общественными организациями ветеранов. Уже стало хорошей традицией ежегодно ко Дню Победы перечислять денежные средства на поддержку и оказание помощи ветеранам. Александр Моор предложил продолжить традицию и в этом году.

В Год памяти и славы в Тюменской области пройдет большое число мероприятий федерального и регионального уровня. Подготовка ко многим из них уже началась. В частности, в этому году будут продолжены традиционные акции и проекты.

Самым главным и знаковым событием, несомненно, станет юбилейный Парад Победы в столице нашей Родины и во всех городах страны. Патриотическое шествие памяти "Бессмертный полк" пройдет сразу после Парада Победы. В прошлом году в Тюмени 87 тыс. человек прошли в колоннах "Бессмертного полка".

9 мая впервые в регионе пройдет федеральный арт-проект "РиоРита – радость Победы" – первая в России культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года.

Подводя итоги первого заседания оргкомитета, губернатор Александр Моор акцентировал внимание на своевременное исполнение всех мероприятий утвержденного плана празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.