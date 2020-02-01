Личность погибшего в опорном пункте полиции под Тобольском установят правоохранители

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обстоятельства смерти мужчины в здании опорного пункта полиции на ул. Рабочей в с. Байкалово Тобольского района устанавливают следователи. Личность погибшего пока неизвестна.

Напомним, тело мужчины было обнаружено после тушения пожара в помещении на ул. Рабочей утром 13 февраля.

"Около 9 часов участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Тобольский" прибыл в опорный пункт полиции и увидел возгорание, о котором сообщил сотрудникам МЧС. После ликвидации возгорания в помещении обнаружен мужчина без признаков жизни. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь Межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.

По предварительным данным, мужчина, разбив окно, проник в помещение опорного пункта, где включил несколько имевшихся там обогревателей. Это привело к замыканию электропроводки. Личность погибшего будет установлена в ходе доследственной проверки.

Следователь осматривает место происшествия, опрашивает очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — заключили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Инна Пахомова