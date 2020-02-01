Двести пятьдесят крыш отремонтируют в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Двести пятьдесят крыш отремонтируют в Тюмени

Около 250 кровель отремонтируют в Тюмени в 2020 году, сообщает городская администрация.

Продолжается капремонт пятиэтажного дома на ул. Ленина, 63 в Тюмени. В 2020 году здесь отремонтируют кровлю, фундамент, инженерные сети, подвальное помещение, фасад, а также сети электроснабжения.

Сейчас в доме монтируют новую кровлю. Для безопасности прохожих сотрудники подрядной организации огородили территорию вокруг дома и разместили предупреждающие объявления. Сотрудники ежедневно проходят инструктаж по технике безопасности.

"Реализация второго краткосрочного плана капитальных ремонтов входит в финальную стадию, - отметил заместитель главы города Павел Перевалов. - Работы планируется провести более чем на шестистах пятидесяти домов. Более половины домов уже обрели подрядчиков".