  • 14 февраля 202014.02.2020пятница
  • USD63,6016
    EUR69,1795
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сотрудница банка похитила у клиента в Тюмени пять тысяч рублей

Происшествия, 13:48 14 февраля 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Подозреваемую в мошенничестве сотрудницу банка задержали тюменские полицейские. Имея доступ к системам, девушка похитила у клиента финансового учреждения 5 тыс. рублей, сообщает городское УМВД.

Служба безопасности одного из банков направила правоохранителям информацию о мошенничестве в отношении их клиента. Полицейские установили подозреваемую - 27-летнюю тюменку, работавшую в банке в должности специалиста по физическим лицам.

Девушка заметила, что клиент банка длительное время не снимал средства со своего счета. Сотрудница предположила, что он забыл об имеющейся у него сумме и перевела 5 тыс. рублей на свой счет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием электронных средств платежа".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# банки , мошенничество , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 14.02.2020Сотрудница банка похитила у клиента в Тюмени пять тысяч рублей
12:53 14.02.2020За попытку сбыта наркотиков тюменца приговорили к семи годам строгого режима
12:31 14.02.2020В МЧС назвали предварительную причину возгорания в школьном автобусе
11:58 14.02.2020Школьный автобус сгорел на дороге в Ярковском районе