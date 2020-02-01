Сотрудница банка похитила у клиента в Тюмени пять тысяч рублей

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Подозреваемую в мошенничестве сотрудницу банка задержали тюменские полицейские. Имея доступ к системам, девушка похитила у клиента финансового учреждения 5 тыс. рублей, сообщает городское УМВД.

Служба безопасности одного из банков направила правоохранителям информацию о мошенничестве в отношении их клиента. Полицейские установили подозреваемую - 27-летнюю тюменку, работавшую в банке в должности специалиста по физическим лицам.

Девушка заметила, что клиент банка длительное время не снимал средства со своего счета. Сотрудница предположила, что он забыл об имеющейся у него сумме и перевела 5 тыс. рублей на свой счет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием электронных средств платежа".