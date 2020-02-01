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Более пятидесяти дворов благоустроят в Тюмени в 2020 году

Экономика, 10:24 17 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

52 дворовые территории благоустроят в Тюмени в 2020 году. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Павел Перевалов.

Список территорий, где будут проводиться работы, уже определен. Особенность формирования плана в том, что применялся новый порядок отбора, по которому инициатива полностью отдана жителям города. Теперь попадание в программу работ на предстоящий год зависит от того, насколько быстро собственники квартир в домах проводят общее собрание, принимают решение и подают заявку в департамент городского хозяйства. Программа нацелена на обновление дворов, поэтому в ней не могут участвовать многоквартирные дома, построенные менее 15 лет назад. В ближайшее время будет объявлен отбор дворов в программу 2021 года. Сделать это заранее необходимо для того, чтобы разработать проект и согласовать его с жителями", - пояснил Павел Перевалов.

По его словам по всем дворам, которые предстоит благоустроить в 2020 году, до конца февраля будет утверждена проектно-сметная документация. До начала мая планируется провести отбор подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ. Они начнутся сразу, как позволит погода.

"Объем и набор работ, которые можно проводить за счет бюджетных средств, определен требованиями. При этом выбор малых архитектурных форм, элементов благоустройства широкий. У нас есть многотомные альбомы типовых решений, жители с ними знакомятся и выбирают, предлагая какие-то свои идеи и реализуя их", - подчеркнул замглавы города Тюмени.

В комплекс благоустройства за счет средств субсидирования из городского бюджета входит отсыпка территории, ее очистка, прокладывание проездов и дорожек, обустройство водоотведения, газонов и озеленение, организация спортивных и игровых площадок, освещения.

Ирина Кургузова

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# благоустройство дворов , национальный проект Жилье и городская среда , Павел Перевалов

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