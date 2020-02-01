Семнадцать медалей выиграли тюменские гиревики на первенстве России

| Фото: "Гиревой спорт в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Гиревой спорт в Тюменской области" во ВКонтакте

17 медалей выиграли тюменские спортсмены на первенстве России по гиревому спорту среди юношей, которое проходило в Сургуте с 12 по 16 февраля.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" представитель региональной федерации гиревого спорта Николай Карпов, Тюменскую область представили более 30 юношей и девушек из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Тюменского, Ялуторовского, Абатского, Ярковского и Исетского районов.

В своих весовых категориях золото завоевали Александр Бахарев из Заводоуковского городского округа, Максим Кед из Тюмени, Олег и Сергей Майер из Тюменского района.

"Олег Майер установил рекорд России, выполнив 114 подъемов в длинном цикле гирями весом 24 кг. Тоболяк Арсений Сухинин завоевал сразу две серебряные награды - и в двоеборье, и в длинном цикле", - отметил Николай Карпов.

Единственной из шести девушек сборной на пьедестал поднялась Анна Карпова из Заводоуковского городского округа, она стала серебряной призеркой соревнований.

| Фото: "Гиревой спорт в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Гиревой спорт в Тюменской области" во ВКонтакте

Ирина Кургузова