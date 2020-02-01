Цены на дизтопливо в регионе за год выросли от 1,1% в Югре до 5,6% на Ямале

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Цены на дизельное топливо в Ханты-Мансийском автономном округе в 2019 году выросли на 1,1%. На бензин автомобильный – на 1,0% (в том числе марки АИ-92 – на 0,7%, АИ-95 – на 0,7%, АИ-98 – на 2,1%). Об этом сообщает пресс-служба территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.

На Ямале цены на дизельное топливо выросли на 5,6%, на бензин автомобильный – на 1,8% (в том числе марки АИ-92 – на 1,5%, АИ-95 – на 2,0%, АИ-98 – на 1,8%).

На юге Тюменской области цены на дизельное топливо выросли на 2,0%, бензин автомобильный – на 2,7% (в том числе марки АИ-92 – на 2,4%, АИ-95 – на 2,7%, АИ-98 – на 3,0%).