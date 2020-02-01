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В Тюменской области подорожало санаторое лечение, в Югре – концерты, на Ямале – ветеринарные услуги

Экономика, 13:07 18 февраля 2020

Санаторий "Сибирь" (Тюмень) ВК | Фото: Санаторий "Сибирь" (Тюмень) ВК

В Тюменской области в 2019 году больше всего выросли тарифы на санаторно-оздоровительные услуги (на 10,2%), образования (на 9,1%), в Ханты-Мансийском автономном округе - на услуги организаций культуры (на 15,5%), связи (на 11,6%), страхования (на 11,3%), на Ямале – на - ветеринарные услуги (на 20,1%) и связи (на 6,2%).

Об этом сообщает пресс-служба территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.

Отмечено сезонное снижение тарифов на услуги зарубежного туризма – на юге Тюменской области на 4,8%, на Ямале – на 3,5%, в Ханты-Мансийском автономном округе - на 4,0%.

В среднем на юге Тюменской области тарифы на услуги населению в 2019 году выросли на 3,4%, при среднероссийском показатели - 3,8%. В Ханты-Мансийском автономном округе услуги населению подорожали на 3,1%, на Ямале – на 2,8%.

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