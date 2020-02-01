Концерт ансамбля Александрова покажут в виртуальном зале "Современника"

| Фото: Московская филармония | Фото: Московская филармония

Трансляция концерта академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова начнется в виртуальном зале в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 23 февраля в 15 часов, сообщили в центре.

Транслировать выступление будут из зала московской филармонии. Продолжительность концерта составит два часа.

В 2018 году ансамблю исполнилось 90 лет. Многие десятилетия сохраняется военно-патриотическая направленность творческой деятельности. Из поколения в поколение передаются исполнительские традиции и репертуар, стиль и эстетика, присущие коллективу. "Дороги", "Соловьи", "На солнечной поляночке", "Заветный камень", "Катюша", "Полюшко-поле", "Смуглянка", "Калинка" — эти и многие другие песни тысячи раз звучали в исполнении ансамбля, став яркими символами его творчества.

Напомним, виртуальный концертный зал открылся в тюменском центре культуры и искусства "Современник" в рамках национального проекта "Культура" 12 октября 2019 года. Он способен вместить 140 зрителей. В зале установлены акустическая система, проектор высокого разрешения, проведен высокоскоростной интернет, который позволяет вывести на экран качественную картинку.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.