  • 20 февраля 202020.02.2020четверг
  • USD63,6873
    EUR68,7823
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более восьмидесяти спортсменов соберет первенство Тюмени по тхэквондо

Спорт, 09:38 20 февраля 2020

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив)

Более 80 участников соберет первенство Тюмени по тхэквондо, которое стартует в школе № 5 (ул. Холодильная, 73а) 22 февраля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Принять участие в соревнованиях могут юноши и девушки 10-11лет, 12-13 лет; юниоры и юниорки 14-17 лет. Количество спортсменов от каждой спортивной школы, клуба не ограничено.

Состязания позволят выявить сильнейших спортсменов и отобрать кандидатов в сборную команду Тюмени.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# соревнования , тхэквондо

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 20.02.2020Тюмень впервые примет чемпионат и первенство УФО по панкратиону
09:38 20.02.2020Более восьмидесяти спортсменов соберет первенство Тюмени по тхэквондо
08:41 20.02.2020В Тюмени продолжается сезон уличных тренировок 55+
14:59 19.02.2020Дарья Давыдова поборется за награды "Большого шлема" по дзюдо