Более восьмидесяти спортсменов соберет первенство Тюмени по тхэквондо

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив)

Более 80 участников соберет первенство Тюмени по тхэквондо, которое стартует в школе № 5 (ул. Холодильная, 73а) 22 февраля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Принять участие в соревнованиях могут юноши и девушки 10-11лет, 12-13 лет; юниоры и юниорки 14-17 лет. Количество спортсменов от каждой спортивной школы, клуба не ограничено.

Состязания позволят выявить сильнейших спортсменов и отобрать кандидатов в сборную команду Тюмени.