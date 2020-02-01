Депутаты гордумы предложили администрации Тюмени обратить внимание на тополя

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: https://duma.tyumen-city.ru Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: https://duma.tyumen-city.ru

Около 77 тысяч бальзамических тополей, большинство из которых высажены в 1960-70-х годах и теперь нуждаются, как минимум, в санитарной и омолаживающей обрезке, насчитывается в Тюмени. Но эта работа, по мнению депутатов, проводится в недостаточных объемах. Из-за этого город, особенно старые микрорайоны, каждое лето обволакивает пухом, который в изобилии дают эти деревья.

Работу по обрезке тополей на территории города, а также восстановление и содержание зеленых насаждений с представителями администрации обсудили депутаты, входящие в состав постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы.

В городе ведется планомерная работа по озеленению. В ней два направления: обновление фонда свежими деревьями и обрезка, уход, текущее содержание существующих посадок. В 2019 году для восстановления высажено 8,5 тыс. деревьев. Помимо того в рамках различных акций на улицах города высажено более тысячи деревьев и 20 тыс. кустарников. Такие темпы сохранятся и в 2020 году. В планах на год - высадить 8,2 тыс. деревьев. Более 4,4 тыс. деревьев в прошлом году подверглись текущему ремонту, в том числе формовочной, санитарной и омолаживающей обрезке. В этом году под обрезку попадают 7 тыс. деревьев на 11 гостевых улицах города. Об этом депутатам сообщил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев.

Подчеркнув, что в городе многое делается в последние годы в плане озеленения, депутаты все же настоятельно рекомендовали исполнительной власти уделить внимание обрезке старых тополей и своевременному сносу деревьев, разрушающих конструктивы зданий. Жители города часто жалуются на то, что управы и администрация не выдает соответствующих разрешений или сетует на нехватку денег для решения подобных проблем, отметили депутаты. Представитель администрации пообещал лично разобраться в обоснованности отказов.

"Что касается тополей, с ними необходимо проводить плановую системную ежегодную работу. Делать на этом акцент. И начинать надо с территорий детских садов и школ. Также мы считаем, что нужно давать людям возможность сносить эти тополя там, где идет разрушение конструктива здания", - пояснил позицию депутатов председатель постоянной комиссии Юрий Баранчук.

Он рассказал, что в прошлом году в Тюмени было выдано около 700 разрешений на снос, при наличии большого количества старых деревьев это очень маленькая цифра. "У меня на избирательном округе за прошлый год практически ни одного дерева не демонтировали, хотя таких в округе у нас стоит около сотни. В чем ошибка? Мы своевременно подали документы, обращались в управу, там говорят, денег нет, идите в департамент, в департаменте говорят, что все деньги уже использованы. Деньги выделяются, при этом беспрецедентно большие относительно прошлых лет", - рассказал журналистам Баранчук.

Депутат отметил, что проблема тополей и тополинного пуха давняя. С 2010 года такие тополя пытаются постепенно заменить пирамидальными, которые не дают пуха, но пока эта работа движется не так быстро: за 10 лет высажено только пять тысяч новых тополей. "Мы считаем, что администрации уже нужно набраться мужества и принять решение по старым тополям. Более комплексно и более системно. На заседании комиссии мы эту тему подняли, рассмотрели, некоторые моменты обострили, чтобы показать, что проблема не замалчивается и будет решаться в новом центре компетенций на новом уровне", - отметил Юрий Баранчук.

Татьяна Тихонова