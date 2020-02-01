В Тюмени определят лучших начинающих и опытных мотогонщиков

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Чемпионат и первенство города по мотоциклетному спорту в дисциплине "Гонки на льду" пройдут в Тюмени 22 февраля. Соревнования начнутся в 12 часов на треке ДЮСШ "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, к.4), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участниками состязаний станут опытные спортсмены - победители городских и областных соревнований, всероссийских турниров. Зрителей ждет 13 финальных заездов на мотоциклах, не имеющих тормозов, с шипами 28 мм, объемом двигателя 500 куб. см, 60 л.с.

По итогам соревновательного дня определят восемь лучших спортсменов. Они выступят на Кубке федерации мотоциклетного спорта Тюменской области, который состоится 23 февраля на набережной Туры.

23 февраля в 14 часов на набережной в районе моста Влюбленных в рамках фестиваля "Спецоперация лед" пройдет Кубок ДЮСШ "Старт XXI век" по трековым гонкам на кроссовых мотоциклах "МХ Спидвей". Его участниками станут воспитанники школы в возрасте от 5 до 12 лет.