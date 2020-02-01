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Новые услуги предлагает семейный центр "Мамина радость" в Заводоуковске

Экономика, 16:43 21 февраля 2020

"Мамина радость" во ВКонтакте | Фото: "Мамина радость" во ВКонтакте

Инвестиционный проект по развитию семейного центра "Мамина радость" реализовала предприниматель Ирина Федорова в Заводоуковске, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Центр предоставляет услуги по дневному уходу и присмотру за детьми, организует развлекательные и развивающие занятия для детей разного возраста. В помещениях центра проведен ремонт, площади расширены до 90 кв. метров, благодаря чему открыты дополнительные секции для детей и взрослых. В центре открыты занятия по йоге, фитнесу, танцам. Для работы закуплено оборудование, дидактические материалы, обучающие программы и спортивный инвентарь.

Появилась детская игровая комната с тематическими площадками: "дом", "больница", "магазин", "мастерская" и развивающая площадка.

Всего в центре работает более 20 разных направлений и посещают его около 600 детей и взрослых. Открытие новых направлений потребовало привлечения новых специалистов, в центре дополнительно создано четыре рабочих места.

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# Заводоуковск , малый и средний бизнес , предпринимательство

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