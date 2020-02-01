Криатлон планируют проводить в Тюмени ежегодно

| Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" — "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте | Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" — "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте

Криатлон, который впервые состоялся в Тюмени 23 февраля, организаторы планируют проводить ежегодно.

Состязания развернулись на озере Чемпионов. Спортсменов ждали плавание в холодной воде, бег без верхней одежды и гонки на лыжах. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина, участие в соревнованиях приняли 14 команд. При этом представитель Тобольска Иван Савин выступил один, преодолев всю дистанцию. Он в одиночку проехал два км на лыжах, пробежал один км и проплыл 25 метров в холодной воде.

| Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" — "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте | Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" — "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте

Отметим, спортсмены состязались в четырех возрастных группах, в каждой из которых определяли победителей. Была и самая молодая команда, состоящая из детей в возрасте 9-12 лет. Их дистанция отличалась от той, с которой должны были справиться взрослые. "Им предстояло проехать один круг на лыжах, пробежать один круг и проплыть 50 метров. Они прошли эту дистанцию за девять минут четыре секунды. Удивили своими способностями, подготовленные ребятишки. Дети были в группе до 75 суммарных лет. Это была одна команда, соответственно, ей присудили золото. Дети получили три медали и одну общую грамоту", — поделилась Татьяна Редькина.

Моржи Тюмени выиграли золото в группе 76-105 суммарных лет, они забрали кубок абсолютного победителя, показав наилучший результат среди всех команд.

| Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" — "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте | Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" — "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте

"Погода была как по заказу. Не было ветра, ничего не подтаивало. Удивили участники, пролетали с такой скоростью, будто это настоящие биатлонисты. После соревнований всех угощали пловом и шурпой. Все были воодушевлены, сказали, что будут лучше готовиться к криатлону, который организуем в следующем году", — добавила она.

Инна Пахомова