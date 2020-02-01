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Подозреваемого в мошенничестве задержали полицейские в Тюмени 

Происшествия, 17:42 25 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 150 тыс. рублей обманул тюменцев мошенник, представлявшийся юристом. Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Cтражи правопорядка установили, что потерпевший обратился к мужчине за юридической помощью в переоформлении документов на земельный участок.

"Юрист" потребовал перевести определенную сумму на указанный банковский счет. Когда заявитель выполнил условия, злоумышленник так и не приступил к работе, а отвечая на звонки потерпевшего, обещал оказать юридическую помощь в ближайшее время.

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого еще к трем эпизодам преступлений по аналогичной схеме. Злоумышленник осуществлял сделку в письменной и устной форме. Общая сумма ущерба составила около 150 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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