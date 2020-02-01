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Ялуторовские школьники сыграли в "Зарницу"

Спорт, 18:26 25 февраля 2020

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

14 школьных команд участвовали в военно-спортивной игре "Зарница", которая прошла на территории Яровской средней школы, сообщает администрация Ялуторовского района.

На первом этапе "Пожарно-прикладной спорт" ребята, преодолев преграды, надевали боевую одежду пожарного. Для тех, кто делал это впервые, задача оказалась сложной. Завершался этап переноской пострадавшего. Действия команд оценили сотрудники 81 пожарно-спасательной части.

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

На следующих этапах команды соревновались в стрельбе по мишени, пробирались через колючую проволоку, на охотничьих лыжах преодолевали расстояние в 300 метров, а также участвовали в туристическом конкурсе. Теоретическая часть включала военно-историческую викторину, ребята также посетили интерактивный музей "Пограничная служба" и посмотрели документальный фильм.

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Лучший результат показала команда из школы с. Памятное, второе место у команды из школы Асланы, замкнула тройку призеров команда из Новотьялово. Победители награждены кубками и ценными подарками.

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# военно-спортивная игра , зарница

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