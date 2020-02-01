Глава Тобольска призвал депутатов уделить внимание ТОСам

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

На очередном заседании Тобольской городской думы шестого созыва рассмотрели изменения в правилах землепользования и застройки. Попросил депутатов больше внимания уделять работе с территориальным общественным самоуправлением. Создать ТОС это часть дела, главное - с пользой работать, а без своего депутата это невозможно.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Изменения в правилах землепользования и застройки - речь идет об изменениях в генплане, касающихся расширения улично-дорожной сети, назначения земельных участков и других нюансов, - сказал глава города. - Обсудили с парламентариями безопасность граждан на улицах города и в общественных местах. В процессе обсуждения подняли вопрос о брошенном транспорте, который в той или иной степени представляет опасность".

По словам Максима Афанасьева, работу по эвакуации брошенных автомобилей в Тобольске начали и уже есть результаты: в 2019 году более 300 автомобилей выявлено, из них эвакуировано всего девять, а более 200 убраны добровольно. Есть и отклик от населения. Тоболяки массово сообщают о бесхозных автомобилях во дворах, уверяя, что они мешают уборке, портят внешний вид и привлекают детей к опасным играм.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

"Говорили о запрете на стоянку коммерческого транспорта во дворах домов. Если такие факты есть - необходимо сообщать в дежурную часть нашей полиции", - отметил Афанасьев.

На заседании городской думы была заслушана информация о взаимодействии Общественной палаты Тобольска с общественными организациями по вопросам экономического и социального развития города. Чем развитей и активнее у нас общественные институты, тем эффективнее выстраивается диалог с населением, уверен градоначальник.

Анжела Лебедева