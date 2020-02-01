  • 26 февраля 202026.02.2020среда
  • USD64,9213
    EUR70,4591
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер восточный

Владимир Сысоев: космические технологии помогут в реализации нацпроектов

Политика, 17:27 26 февраля 2020

Фото предоставлено пресс-службой госкорпорации "Роскосмос"

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев принял участие во втором заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации, которое состоялось в госкорпорации "Роскосмос" 26 февраля.

На заседании рассмотрены проект концепции федерального закона РФ "О дистанционном зондировании Земли из космоса", представлены потребности органов власти, бизнеса и граждан в отечественных услугах и технологиях сбора, обработки, распространения и анализа данных дистанционного зондирования Земли из космоса, а также проанализированы потребности к продуктам, сервисам и услугам, создаваемым на их основе.

Представлен и новый подход к мониторингу реализации национальных проектов с помощью сервисов дистанционного зондирования Земли. Данный подход мониторинга наиболее применим для таких нацпроектов как "Экология", "Безопасные и качественные дороги" и для иных проектов, в рамках которых реализуется проектирование, строительство или реконструкция, например, объектов социальной сферы, массового отдыха населения и других, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"В современных условиях использование результатов космической деятельности набирает обороты и значительно упрощает процесс сбора оперативных данных, что, в свою очередь, позволяет выявить недочеты в ходе реализации того или иного нацпроекта", - прокомментировал Владимир Сысоев.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Сысоев , национальные проекты , Роскосмос

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 26.02.2020Владимир Сысоев: космические технологии помогут в реализации нацпроектов
16:15 26.02.2020Новак назвал механизмы сдерживания цен на бензин в России
19:17 25.02.2020Глава Тобольска призвал депутатов уделить внимание ТОСам
18:20 21.02.2020Омбудсмен Тюменской области призвал не вовлекать детей в политические акции