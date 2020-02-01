Покинувшей место ДТП тюменской автомобилистке грозит штраф

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобилистке, которая сбила школьницу в Тюмени и уехала с места ДТП, грозит штраф. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По предварительным данным, Ford Focus сбил 14-летнюю девочку на ул. Попова, 7. Автомобилистка остановилась, узнала, что помощь школьнице не нужна, и, по словам подростка, уехала. Когда девочка вернулась домой, то мать повела ее в больницу.

"Спустя какое-то время автомобилистка позвонила в Госавтоинспекцию и вызвала на место, где сбила девочку, автоинспекторов. По предварительным данным, она вернулась после того, как увидела объявления о розыске в СМИ", — добавила Анжела Борисова.

По словам начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД, автомобилистку привлекут к административной ответственности по статье 12.27 (часть 1) КоАП РФ "Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". За это нарушение предусмотрен штраф в тысячу рублей. Кроме того, по факту ДТП проводят административную проверку.

"Известно, что девочка шла в наушниках. Это тоже у нас отмечено. В связи с этим в школах сотрудники ГИБДД проведут профилактическую работу, объяснят ученикам, что нужно аккуратнее переходить проезжую часть, не надевать наушники. Мы и так говорим об этом на уроках по безопасности дорожного движения, но раз есть такие случаи, то будем повторять", — заключила Анжела Борисова.

Инна Пахомова