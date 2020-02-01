Газ Северо-Русского месторождения будет поступать в трубопроводы внешнего транспорта

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Объекты подготовки газа и конденсата для дальнейшей подачи в трубопроводы внешнего транспорта будут построены в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Специалисты Омского филиала Главгосэкспертизы России одобрили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов подготовки газа и конденсата для подачи в трубопроводы внешнего транспорта на территории Северо-Русского месторождения.

В состав проектируемой промышленной площадки войдут установка комплексной подготовки газа, установка деэтанизации конденсата, дожимная компрессорная станция внешнего транспорта газа, дожимные компрессорные станции Валанжинского и Сеноманского газа, а также комплекс энергетического оборудования, канализационных очистных сооружений, систем газо- и водоснабжения, линий связи и других производственных объектов и коммуникаций, необходимых для предварительной подготовки и транспортировки продукции газовых скважин во внешние трубопроводы.

Кроме того, в ходе реализации проекта на площадку газоподготовки от промысловой автодороги, проект которой был одобрен по итогам государственной экспертизы в 2016 году, будут проложены два автомобильных въезда общей длиной около 2,6 км.

Ближайшие к месту строительства поселки Тибейсале, Газ-Сале и Новозаполярный расположены на расстоянии 40 км, 60 и 61 км соответственно. Транспортная связь с населенными пунктами осуществляется по автозимникам и вертолетами.

Северо-Русское газоконденсатное месторождение, открытое в 2010 году, было введено в опытно-промышленную разработку в декабре 2019 года. Месторождение с проектным уровнем добычи 5,7 млрд куб. м природного газа и 700 тыс. тонн газового конденсата входит в Северо-Русский блок наряду с Дороговским, Восточно-Тазовским и Харбейским месторождениями. Их ввод запланирован на 2020-2021 годы с общим объемом добычи газа свыше 13 млрд куб.м в год. Близкое расположение добывающих активов ПАО "НОВАТЭК" позволяет оптимизировать затраты на строительство мощностей по подготовке газа и конденсата, а также транспортной инфраструктуры.