Анохин рассказал о проекте Заводоуковска, который представлен на форуме развития малых городов

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Заводоуковск - единственный город Тюменской области, который принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

О проекте благоустройства городского парка глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин рассказал журналистам в кулуарах II Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Учитывая пожелания жителей, мы решили представить на конкурс проект благоустройства нашего городского парка. Разрабатывая его, мы предложили всем горожанам стать архитекторами. При этом органы власти специально заняли нейтральную позицию, чтобы не навязывать людям какие-то идеи, а узнать их мнение. Горожане активно откликнулись", - рассказал глава муниципалитета.

В результате многочисленных встреч с горожанами родился проект, окончательная защита которого тоже прошла публично, в городском Доме культуры.

"Парк расположен в центре Заводоуковска. Сегодня там практически ничего не осталось от советских времен, все оборудование пришло в негодность. По проекту благоустройства на этой общественной территории появятся дорожки для пеших прогулок и небольшие спортивные площадки. Будет расчищен пруд. Предусмотрены и объекты общественного питания", - отметил Александр Анохин, выразив надежду на то, что Заводоуковск войдет в число финалистов конкурса.

Но в любом случае муниципалитет приобрел ценный практический опыт широкого общественного обсуждения важных для горожан проектов, подчеркнул глава Заводоуковского городского округа.

"Мы реализуем проект благоустройства городского парка в любом случае, независимо от результатов конкурса, с помощью федеральных денег или без них. В дальнейшем все инициативы и проекты по созданию комфортной городской среды обязательно будут обсуждаться с горожанами. Мы должны слышать, чего хотят люди", - заявил Александр Анохин.

На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды было подано 300 заявок. На II Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" будут названы 80 городов-финалистов, которые получат гранты в размере от 30 до 100 млн рублей.

Евгений Бабенко