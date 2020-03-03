Тюменца осудили на два года за кражу денег с банковской карты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в краже денег с банковской карты, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В октябре 2019 года на улице 23-летний грабитель ударил по голове 41-летнего тюменца и забрал у него телефон. Позже он отдал смартфон 29-летнему приятелю. В чехле была банковская карта с пин-кодом.

Тюменец обналичил денежные средства через вызванного водителя такси. Он перевел 25 тыс. рублей на банковскую карту водителя, а затем попросил его снять деньги в банкомате. Таксист, не подозревая о краже, помог обналичить деньги.

Потерпевший обратился в полицию. Злоумышленники были установлены. Суд назначил 29-летнему подсудимому 2 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскал с него в пользу потерпевшего 25 тыс. рублей в счет возмещения вреда. Кроме того, суд присоединил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев, по предыдущему приговору осужденного.

Наказание понес и 23-летний грабитель. Он был осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшего стоимость похищенного телефона в размере 11 тыс. рублей. Установлено, что впоследствии грабитель продал этот телефон.