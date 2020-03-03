Хоккеисты Казанского района одержали победу в турнире ветеранов

| Фото: из архива ДЮСШ «Темп» | Фото: из архива ДЮСШ «Темп»

Три команды боролись за призы хоккейного турнира "Кубок главы Юргинского района" среди ветеранских команд, сообщает администрация Сладковского района.

Хоккейные команды Юргинского, Казанского и Сладковского районов по круговой системе выявили между собой победителя турнира. В первой встрече ветераны сладковского хоккея встречались с юргинскими хоккеистами, которые уже в упорной борьбе уступили 3:4 представителям с. Казанского. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

В заключительной встрече турнира команда Сладковского района с минимальным счетом уступила казанским хоккеистам - 0:1.

Одержав две победы победителями турнира стала команда ветеранов хоккея Казанского района, на втором месте коллектив Юргинского района, третьими стали игроки Сладковского района.