Тюменский опыт социальной поддержки детей-сирот представлен в УФО

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Опыт Тюменской области по социальной поддержке нуждающихся в жилье детей-сирот был рассмотрен на совещании, которое провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Помощник полпреда Анна Ленская проинформировала, что в 2019 году в Уральском федеральном округе из почти 13 тыс. человек, относящихся к категории детей-сирот и имеющих право на обеспечение жильем, квартиры получили три с небольшим тысячи человек. Своевременно государственные обязательства выполнены более чем на 23 % из-за нехватки финансовых средств и большой доли очередников прошлых лет.

В целом по Уральскому федеральному округу в 2019 году на эти нужды было запланировано только 28 % средств от необходимого объема финансирования.

"Если регион не может предоставить жилье лицам из числа детей-сирот вовремя, значит надо предусмотреть возможность другого решения жилищного вопроса на время его ожидания. Это и маневренный фонд, и прорабатываемый правительством вопрос предоставления жилищных сертификатов", - сказала Анна Ленская.

В Тюменской области детям-сиротам, которые нуждаются в жилье, до момента его фактического получения возмещаются расходы по найму жилых помещений. В 2019 году этой мерой соцподдержки воспользовались 352 человека из 600 детей-сирот, которые пока не смогли реализовать свое право на жилье. Тюменский опыт может быть востребован в других регионах федерального округа.

Николай Цуканов подчеркнул, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот находится на особом контроле президента России.