Начался прием документов для участия кандидатов в предварительном голосовании

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Объявлен прием документов от кандидатов для участия в предварительном голосовании для дальнейшего выдвижения от "Единой России" кандидатом в депутаты Тюменской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17 (Центральный), сообщает пресс-служба партии.

Документы от участников принимаются по 5 мая 2020 года включительно по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная, 36, кабинет №20.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", председатель оргкомитета Тюменского регионального организационного комитета про проведению предварительного голосования Андрей Артюхов напомнил, что решение о довыборах в Тюменскую областную думу по избирательному округу №17 было принято в связи с прекращением полномочий депутата Тюменской областной думы от "Единой России" Валерия Фалькова из-за его перехода на работу в правительство РФ на должность министра науки и высшего образования.

Процедура предварительного голосования позволяет выбрать самых достойных кандидатов, которые будут представлять партию на выборах 13 сентября. Для участников – это хорошая возможностью показать свою компетентность в решении проблем жителей территории и предложить пути ее развития.

Он также напомнил о соблюдении важного условия – участии в минимум двух дебатах, которые пройдут перед процедурой. Неисполнение этого требования будет вести к аннулированию регистрации в предварительном голосовании, сказал Артюхов.

Первым подавшим документы для участия в предварительном голосовании стал заместитель генерального директора ООО "Северное волокно" Максим Еремеев. Документы приняли Андрей Артюхов и руководитель регионального исполкома Ольга Швецова.

"Максим нам хорошо знаком, он член партии и секретарь первичного отделения №10 города Тюмени, очень активный человек и мне приятно, что он принял такое решение. Знаем его реальные дела, они заслуживают большого уважения. У него достаточно успешная производственная деятельность, вместе с товарищами он уделяет большое внимание общественной работе на благо тюменцев", – отметил Андрей Артюхов и добавил, что начало подачи документов уже положено, партия ждет молодых и активных кандидатов.

Первичка, которую возглавляет Максим Еремеев, – победитель конкурса социальных проектов в 2019 году. Их проект по созданию на базе детского сада № 110 детской площадки по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" признан лучшим. "Мы ведем также активную работу по реализации региональных проектов, направленных на поддержку инвалидов, ветеранов и старшего поколения. В этом году вместе с Советом ветеранов оказываем помощь и поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и блокадникам, стараемся уделить внимание каждому, поздравляем с приближающимся 75-летием Великой Победы. Привлекаем к этому и учащихся школ округа, которые активно участвуют в этом проекте и общаются с ветеранами", — рассказал он.