Тюменским ветеранам вручили юбилейные медали к 75-летию Победы

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг" вручили труженицам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей в Тюмени. Торжественное мероприятие с участием главного федерального инспектора по Тюменской области Дмитрия Кузьменко и заместителя губернатора, директора областного департамента социального развития Ольги Кузнечевских состоялось в региональном центре "Семья" 5 марта.

Как отметил, приветствуя ветеранов, Дмитрий Кузьменко, задача и долг нынешнего поколения - сохранить, укрепить и приумножить достижения ветеранов войны, тружеников тыла.

"Трудно представить, сколько испытаний выпало на ваши плечи – у каждой из вас была нелегкая судьба, вы пережили ужасы войны, всю жизнь трудились, воспитывали детей. Мы вам благодарны за то, что вы отстояли мир, подняли нашу страну в послевоенные годы. Говорят, у войны не женское лицо. Но вы смогли не только пройти нелегкие испытания, но сохранили женственность и тепло души. У вас прекрасные семьи, а свою доброту вы передаете следующим поколениям", - сказал Дмитрий Кузьменко, обращаясь к ветеранам.

Ольга Кузнечевских добавила, что история каждого ветерана достойна уважения. Понять, через что прошли они в годы войны, можно, а представить – очень сложно.

"С десяти лет трудиться в тылу, на полях, животноводческих фермах - это невозможный труд. Большое спасибо за ваш труд, вы тогда были просто детьми, вы о другом мечтали. В те годы воевали ваши отцы, старшие братья были на фронте, кто-то не вернулся, кто-то погиб. В России нет семьи, которой не коснулась война. И пройти все это – настоящий подвиг", - подчеркнула Кузнечевских, добавив, что, несмотря на свой возраст, тюменские ветераны занимаются общественной работой, поддерживают проекты активного долголетия.

Дмитрий Кузьменко и Ольга Кузнечевских вручили награды 10 ветеранам. Среди них – труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Мария Прокопьевна Соснина в трудные военные годы работала в поле. Родилась она в селе Дробышево Омской области, в 1943 году закончила 7 классов, а в 14 лет начала работать учетчиком на колхозной машинно-тракторной станции. На все лето Мария Прокопьевна уезжала в поле, где не только вела учетную работу, а наравне с трактористами пахала землю, сеяла, убирала урожай, заправляла вручную трактора дизельным топливом.

Еще одна труженица тыла, Валентина Алексеевна Городничева, в годы войны с 11 лет работала в колхозе телятницей, выращивала рассаду, сажала овощи, убирала урожай, заготавливала лес для стекольного завода, торф для отопления.

Татьяна Михайловна Миронова в годы войны проживала в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Родилась я в Кузбассе, а в 1938 году мы приехали к отцу на Север. В войну работала на рыбоконсервном комбинате, у нас все школьники работали. Мне тогда еще не было 11 лет. Работали по шесть часов - норма была, чистили рыбу. В послевоенные годы проработала на Ямале, а в 1987 году переехали в Тюмень", - рассказала Татьяна Михайловна корреспонденту ИА "Тюменская линия".

Бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Светлана Григорьевна Маркадеева родилась в семье военнослужащих. После окончания Советско-Финской войны семью направили в Прибалтийский военный округ, сначала в Латвию, потом в Литву. В 1942 году Светлану Григорьевну вместе с мамой и сестрой вывезли в женский лагерь в городе Каунас. Женщины и дети на кирпичном заводе изготавливали кирпичи, грузили и выгружали вагоны. В начале июля 1944 года началось наступление советских войск на территорию Литвы и лагерь был освобожден.

Председатель областного совета ветеранов Тарас Ямелинец, обращаясь к ветеранам, поздравил их с наступающим Международным женским днем и получением награды.

"На вас в годы войны легла огромная нагрузка, и вы ее выдержали, вы пропустили все через себя. Сегодняшняя медаль - это награда Родины, пусть ваши внуки, товарищи видят, какой трудный путь вы прошли, вы ее заслужили", - отметил он.

В настоящее время в Тюменской области проживают 7,4 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Из них более 300 участников Великой Отечественной войны, семь тысяч тружеников тыла, 100 узников фашистских концлагерей, 85 жителей блокадного Ленинграда. Все они к 9 мая получат юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".

Любовь Голышева