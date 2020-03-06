Тюмень примет первенство города по волейболу

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Юные волейболисты поборются за медали в Тюмени. Первенство города стартует на базе ДЮСШ "Прибой" 7 марта, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

В состязаниях примут участие более 50 спортсменов 2007-2009 годов рождения. 7 и 8 марта за медали первенства будут состязаться девушки. В первый день игры начнутся в 10 часов. В Международный женский день, 8 марта, борьба за места на пьедестале почета развернется в 9 часов.

За право называться сильнейшими будут бороться команды ДЮСШ № 1, 3, "Прибой", клуб "Олимп", школы № 65, 48, гимназия № 1. 14-15 марта на старт выйдут юноши. Игры пройдут в гимназии № 49 (ул. Пархоменко, 60).