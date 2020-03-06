Жителей Ярковского района приглашают в Школу социального предпринимательства

| Фото: администрация Ярковского района | Фото: администрация Ярковского района

Обучающий проект "Школа социального предпринимательства" начнется в Ярковском районе в конце марта. Пройдут пять обучающих сессий, по итогам которых слушатели представят к защите свои бизнес-проекты, сообщает администрация муниципалитета.

Под руководством бизнес-тренеров слушатели школы научатся разрабатывать маркетинговую стратегию, составлять бизнес-план, правильно вести бухгалтерию и познакомятся с юридическими аспектами реализации социально-предпринимательского проекта.

Слушателями школы могут стать физические лица, планирующие предпринимательскую деятельность в социальной сфере, представители социально ориентированных некоммерческих организаций и субъекты малого и среднего предпринимательства, которые хотят сделать существующий бизнес более эффективным.

Обучение пройдет в районной библиотеке (с. Ярково, ул. Пионерская, 96).

Участие в проекте бесплатное.

Получить дополнительную информацию и подать заявку на обучение можно по телефону (34531)26840, 8(922)2690830 или по электронной почте: yarkzone@iato.ru. Контактное лицо - директор Ярковского представительства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Нурия Каримова.