Тюменский бизнес увеличивает число экспортных поставок

| Фото: Торгово-промышленная палата | Фото: Торгово-промышленная палата

39 контрактов на сумму более трех миллионов долларов заключили с зарубежными партнерами предприятия-экспортеры Тюменской области при содействии Центра поддержки экспорта в 2019 году. Такие данные привел директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов в ходе круглого стола "Участие в международных выставках "Экспоцентр", сообщает Торгово-промышленная палата.

В работе круглого стола приняли участие более 70 бизнесменов, руководителей ведущих предприятий региона. Представители компании "Экспоцентр" сообщили об основных статусных международных событиях 2020 года, которые состоятся в московском выставочном центре. В частности, бизнес пригласили на Российскую строительную неделю, а также выставки: "RENWEX 2020 Возобновляемая энергетика и электротранспорт", "Нефтегаз-2020", "5pEXPO XI Международный форум выставочной индустрии", "АГРОПРОДМАШ-2020", "ЛЕСДРЕВМАШ-2020".

"По сравнению с предыдущим годом рост экспортных поставок увеличился в полтора раза. В этом году работа продолжается: проводятся образовательные мероприятия для действующих предприятий – экспортеров и потенциальных игроков на рынке, бизнес-миссии и участие в крупных международных выставках", - пояснил Леонид Остроумов.

Участники презентационной сессии выразили интерес к будущим событиям. Так, например, генеральный директор компании ИНОМА Сергей Моисеев заинтересовался апрельской выставкой "Нетфегаз-2020", которая проводится под патронатом ТПП РФ. В прошлом году в выставке приняли участие 550 компаний из 23 стран Европы, Азии и Америки. Национальными экспозициями были представлены компании Германии, Китая, Чехии. Россию представляли более 300 экспонентов.