  • 5 марта 20205.03.2020четверг
  • USD66,0784
    EUR73,7369
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер северо-западный

Две семьи Абатского района получили жилищные сертификаты

Экономика, 16:16 05 марта 2020

abatsk.admtyumen.ru

Двум семьям Абатского района вручили жилищные сертификаты 4 марта. Многодетная мать Светлана Метелева стала участницей программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг". Александр Клименко получил поддержку по программе "Комплексное развитие сельских территорий".

"Светлана Метелева получила первоочередное право на получение сертификата, так как она многодетная. Встала на очередь в 2018 году. Работник сельского хозяйства, ветеринар Александр Клименко жилье строит, у него семья, двое детей. Как работник АПК он поднялся в очереди, хотя состоял на учете на получение жилья с 2016 года", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" специалист управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатского района района Светлана Архипова.

Размер сертификата зависит от количества членов семьи. 18 кв. метров умножается на количество членов семьи и на стоимость жилья одного кв. метра в муниципальном образовании. Социальная выплата составляет 30 или 70 % от общей суммы. Многодетная мать Светлана Метелева получила 30-процентную выплату, а ветеринар Александр Клименко - 70%, добавила специалист ЖКХ. Все средства направляются из регионального бюджета.

Список получателей жилищных сертификатов формируется и контролируется Главным управлением Тюменской области. В 2019 году в Абатском районе по программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" субсидии получили шесть семей.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Абатский район , жилье , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 05.03.2020Андрей Киселев: региональное правительство подготовило пакет поправок по предоставлению жилья нуждающимся
16:49 05.03.2020Тюменский бизнес увеличивает число экспортных поставок
16:16 05.03.2020Две семьи Абатского района получили жилищные сертификаты
13:53 05.03.2020Рост розничной торговли в Тюменской области за год ускорился