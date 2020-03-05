Две семьи Абатского района получили жилищные сертификаты

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Двум семьям Абатского района вручили жилищные сертификаты 4 марта. Многодетная мать Светлана Метелева стала участницей программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг". Александр Клименко получил поддержку по программе "Комплексное развитие сельских территорий".

"Светлана Метелева получила первоочередное право на получение сертификата, так как она многодетная. Встала на очередь в 2018 году. Работник сельского хозяйства, ветеринар Александр Клименко жилье строит, у него семья, двое детей. Как работник АПК он поднялся в очереди, хотя состоял на учете на получение жилья с 2016 года", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" специалист управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатского района района Светлана Архипова.

Размер сертификата зависит от количества членов семьи. 18 кв. метров умножается на количество членов семьи и на стоимость жилья одного кв. метра в муниципальном образовании. Социальная выплата составляет 30 или 70 % от общей суммы. Многодетная мать Светлана Метелева получила 30-процентную выплату, а ветеринар Александр Клименко - 70%, добавила специалист ЖКХ. Все средства направляются из регионального бюджета.

Список получателей жилищных сертификатов формируется и контролируется Главным управлением Тюменской области. В 2019 году в Абатском районе по программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" субсидии получили шесть семей.

Анжела Лебедева