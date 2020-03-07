Сотни тюменцев стали участниками "Лыжни России"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Сотни жителей и гостей Тюмени стали участниками XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Состоялась она на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В 2020 году традиционное мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ветреную погоду любители спорта не только показали свою подготовку, но и смогли насладиться творческими номерами и вкусной кашей полевой кухни. Для малышей провели "Веселые старты".