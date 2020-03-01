Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке
Не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке 30 дней в рамках реализации механизма бюджетного правила решил Банк России, сообщает учреждение.
Решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году.
Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года.
Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.