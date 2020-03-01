Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

Не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке 30 дней в рамках реализации механизма бюджетного правила решил Банк России, сообщает учреждение.

Решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году.

Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года.

Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.