  • 10 марта 202010.03.2020вторник
  • USD67,5175
    EUR75,8424
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер южный

Интеллектуальные энергетические системы обсудят в тюменской "Точке кипения"

Общество, 16:43 10 марта 2020

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Деловая программа олимпиады кружкового движения НТИ по направлению "Интеллектуальные энергетические системы" пройдет в пространстве "Точка кипения – Тюмень" 13 марта, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Онлайн-лекции проведут эксперты кружкового движения и сотрудники проектного офиса олимпиады. На практических заданиях участники поработают над дорожной картой и познакомятся с работой стенда по направлению "Интеллектуальные энергетические системы", который представляет собой город в миниатюре.

Руководители и педагоги кружков технической направленности для участия могут зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, что финал олимпиады НТИ по направлению "Интеллектуальные энергетические системы" стартовал в Центре молодежного инновационного творчества "ФабЛаб ТюмГУ" 10 марта и продлится до 15 марта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кружки , олимпиады , техническое творчество , энергетика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 10.03.2020Тюменский актер Николай Аузин отмечен премией Андрея Миронова
17:27 10.03.2020Пятьдесят учителей и воспитателей Ишима претендовали на звание "Педагог года-2020"
17:05 10.03.2020Тюменцы получили предложения о сотрудничестве на закрытии интенсива "Команда С"
16:43 10.03.2020Интеллектуальные энергетические системы обсудят в тюменской "Точке кипения"