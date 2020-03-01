Интеллектуальные энергетические системы обсудят в тюменской "Точке кипения"

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Деловая программа олимпиады кружкового движения НТИ по направлению "Интеллектуальные энергетические системы" пройдет в пространстве "Точка кипения – Тюмень" 13 марта, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Онлайн-лекции проведут эксперты кружкового движения и сотрудники проектного офиса олимпиады. На практических заданиях участники поработают над дорожной картой и познакомятся с работой стенда по направлению "Интеллектуальные энергетические системы", который представляет собой город в миниатюре.

Руководители и педагоги кружков технической направленности для участия могут зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, что финал олимпиады НТИ по направлению "Интеллектуальные энергетические системы" стартовал в Центре молодежного инновационного творчества "ФабЛаб ТюмГУ" 10 марта и продлится до 15 марта.